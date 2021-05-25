25 мая
Абакан
погода +22 °C
73.53
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

В хакасском селе Коммунар восстановили опоры ЛЭП после паводка

Главная Происшествия
Абакан
12:00 25 Мая 2021
ремонт, электроэнергия, паводок
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Хакасское село Коммунар вновь подключили к высоковольтной ЛЭП. Электроснабжение было нарушено в результате паводка.

Вода временно вывела из строя пять опор ЛЭП. В связи с этим потребителей пришлось переключать на резервные источники  электроэнергии - дизельные генераторы.

«Поврежденные траверсы на четырех опорах были заменены. Одну опору пришлось поднимать из реки», - рассказали о проведенных работах в правительстве Республики Хакасия.

По данным председателя регионального Госкомтарифэнерго Манука Данданяна, аварийная ситуация возникла из-за некачественного обслуживания питающей линии напряжением в 110 кВ, которая принадлежит «Коммунаровскому руднику». В поселке, расположенном на реке Большая Собака, проживает 2,3 тыс. человек.

Как предупредило сегодня главное управление МЧС по Республике Хакасия, в верховьях реки и в районе города Абаза вновь наблюдается подъем воды. Пока угрозы населенным пунктам нет, но ситуация может ухудшиться в случае обильных осадков.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Абакана: Вода схлынула с дорог Хакасии

Вода схлынула с дорог Хакасии

24 Мая 2021 г.
Вышел из строя мост на автодороге Кубайка - Малый Анзас
Новости Абакана: Вода в Хакасии начинает отступать

Вода в Хакасии начинает отступать

23 Мая 2021 г.
Вода подтопила в общей сложности 100 домов
Новости Абакана: Вода в реках Хакасии поднялась до уровня ЧС

Вода в реках Хакасии поднялась до уровня ЧС

21 Мая 2021 г.
Обильные осадки совпали с таянием снега в горах
Новости Абакана: Причину отравления жителей хакасского села нашли в воде

Причину отравления жителей хакасского села нашли в воде

20 Мая 2021 г.
Роспотребнадзор опубликовал итоги расследования
Новости Абакана: В Хакасии река Абакан наступает на Абазу

В Хакасии река Абакан наступает на Абазу

20 Мая 2021 г.
Подтоплено несколько приусадебных участков
Новости Абакана: Под Абаканом житель Кемерово незаконно проник в жилой дом

Под Абаканом житель Кемерово незаконно проник в жилой дом

19 Мая 2021 г.
В ходе происшествия пострадал 15-летний подросток
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru