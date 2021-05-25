В хакасском селе Коммунар восстановили опоры ЛЭП после паводка

Хакасское село Коммунар вновь подключили к высоковольтной ЛЭП. Электроснабжение было нарушено в результате паводка.

Вода временно вывела из строя пять опор ЛЭП. В связи с этим потребителей пришлось переключать на резервные источники электроэнергии - дизельные генераторы.

«Поврежденные траверсы на четырех опорах были заменены. Одну опору пришлось поднимать из реки», - рассказали о проведенных работах в правительстве Республики Хакасия.

По данным председателя регионального Госкомтарифэнерго Манука Данданяна, аварийная ситуация возникла из-за некачественного обслуживания питающей линии напряжением в 110 кВ, которая принадлежит «Коммунаровскому руднику». В поселке, расположенном на реке Большая Собака, проживает 2,3 тыс. человек.

Как предупредило сегодня главное управление МЧС по Республике Хакасия, в верховьях реки и в районе города Абаза вновь наблюдается подъем воды. Пока угрозы населенным пунктам нет, но ситуация может ухудшиться в случае обильных осадков.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия