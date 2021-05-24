Вода схлынула с дорог Хакасии

Переливы воды через проезжую часть ликвидированы на всех республиканских и межмуниципальных автомобильных дорогах Республики Хакасия. В том числе, в Аскизском районе региона, где ранее сложилась самая тяжелая ситуация.

Дорожники, в частности, полностью восстановили размытый участок на дороге Полтаков - Усть-Таштып. Для этого пришлось установить две водопропускные трубы и отсыпать дорожное полотно.

«На данный момент закрыт проезд по мостовому сооружению на автодороге Кубайка - Малый Анзас. Из-за подмыва берега обрушился один из пролетов моста. Как только вода спадет до нормативных отметок дорожники приступят к восстановлению моста», - уточнили в республиканском правительстве.

Тем временем, главное управление МЧС по Республике Хакасия предупредило о том, что сегодня в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер может усиливаться до 25 м/с.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия