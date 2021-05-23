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Вода в Хакасии начинает отступать

Главная Происшествия
Абакан
12:18 23 Мая 2021
паводок, дома, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Хакасия фиксируют прохождение пика паводка. Уровень воды в верховьях реки Абакан падает.

Вчера главное управление МЧС по региону проинформировало о том, что гребень паводковой волны на Абакане проходит республиканскую столицу. Уровень воды 22 мая достигал 634 см.

Вода подтопила в общей сложности 456 приусадебных участков, 100 домов и 66 дачных участков. В Таштыпском районе поврежден бревенчатый мост. По данным спасателей, в пунктах временного размещения людей нет, отселенные жители размещены у родственников.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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