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Вода в реках Хакасии поднялась до уровня ЧС

Главная Происшествия
Абакан
09:05 21 Мая 2021
паводок, чс, река
Автор: Sibnovosti.ru
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В ночь на 21 мая в Республике Хакасия введен режим ЧС регионального уровня. Причиной стал паводок, угрожающий целому ряду населенных пунктов.

«Установить зону чрезвычайной ситуации в границах территорий муниципальных образований город Абаза, Аскизский, Бейский и Таштыпский районы…», - говорится в постановлении, подписанном главой республики Валентином Коноваловым.

Как пояснили в правительстве региона, обильные осадки и таяние снега в горах вызвали повышение уровней воды в реке Абакан и малых реках. В республике для жителей развернуты пункты временного размещения.

Вчера в главном управлении МЧС по Республике Хакасия предупредили о том, что 21 мая подъем уровня воды продолжится. Он может привести к размыву дамб и подтоплению населенных пунктов, расположенных на реке Абакан.

Вчера режим ЧС в связи с угрозой паводка был объявлен и в соседней Республике Тува.

«В Тоджинском кожууне из-за ливней под угрозой затопления оказались десятки домов в селе Сыстыг-Хем», - сообщил врио главы региона Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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