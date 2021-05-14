Бывший замглавы Хакасии получил девять лет колонии

В Республике Хакасия завершился процесс над бывшим и. о. вице-премьера регионального правительства Сергеем Новиковым. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как установил суд, Сергей Новиков потребовал взятку в размере не менее 12 млн руб. от подрядчика строительства второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Сумма контракта, заключенного в конце 2019 года, составила 480 млн руб. Как сообщили в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, деньги чиновник требовал, в частности, «за организованное им покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса о победе в аукционе по заключению указанного контракта».

17 апреля 2020 года Сергей Новиков получил от представителя подрядчика взятку в 2 млн руб. После этого он был задержан. Спустя несколько дней глава региона Валентин Коновалов отстранил чиновника от должности.

Суд приговорил Сергея Новикова к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 60,5 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия