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Хакасские спасатели ищут упавшего с лодки в реку Абакан мужчину

Главная Происшествия
Абакан
13:39 11 Мая 2021
река, лодка, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники главного управления МЧС по Республике Хакасия ищут мужчину, который выпал из резиновой лодки во время сплава по реке Абакан. Инцидент произошел в районе  коммунального моста.

По данным спасателей, в лодке находилось двое мужчин. Они сплавлялись от аала Райков до речного порта Абакана.

«Оба мужчины грубо нарушили правила безопасности: вышли на полноводную реку ночью, не надели на себя спасательные жилеты», - отметили хакасские спасатели.

Как рассказали в ведомстве, аналогичный случай произошел на ручье Тигрим в Таштыпском районе республики 9 мая. Тогда также пропал мужчина, поиски которого еще идут.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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