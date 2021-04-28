В Абанском районе задержан водитель с поддельным водительским удостоверением

Поддельное водительское удостоверение предъявил инспекторам ДПС 25-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ 2106. Машину остановили для проверки документов у водителя, но тут же выяснили, что под указанным номером и серией в базе удостоверение не числится.

Инспекторам мужчина признался, что фальшивое удостоверение заказал в 2019 году на одном из сайтов, с продавцом общался только через электронную почту, а уже через несколько дней получил его по экспресс–доставке почтой. Покупка обошлась мужчине в 30 тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до одного года.