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В Хакасии отметили рост числа ландшафтных пожаров

Главная Происшествия
Абакан
12:44 5 Апреля 2021
пожары, мчс, район
Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшие выходные дни резко ухудшилась ситуация с ландшафтными пожарами в Республике Хакасия. За два дня сотрудники главного управления МЧС по региону, потушили 17 степных пожаров.

«В субботу крупные палы травы ликвидировали в Усть-Абаканском и Ширинском районах и Черногорске. В воскресенье пожарные тушили траву в Черногорске, Саяногорске, Усть-Абаканском, Бейском и Аскизском районах», - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, общая площадь палов травы составила почти 4 тыс. кв. м. Огонь за двое суток прошел 27,5 км.

Как отметили в правительстве Хакасии, в республике были зарегистрированы и первые лесные пожары.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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