В Хакасии отметили рост числа ландшафтных пожаров

В минувшие выходные дни резко ухудшилась ситуация с ландшафтными пожарами в Республике Хакасия. За два дня сотрудники главного управления МЧС по региону, потушили 17 степных пожаров.

«В субботу крупные палы травы ликвидировали в Усть-Абаканском и Ширинском районах и Черногорске. В воскресенье пожарные тушили траву в Черногорске, Саяногорске, Усть-Абаканском, Бейском и Аскизском районах», - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, общая площадь палов травы составила почти 4 тыс. кв. м. Огонь за двое суток прошел 27,5 км.

Как отметили в правительстве Хакасии, в республике были зарегистрированы и первые лесные пожары.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия