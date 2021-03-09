9 марта
Абакан
погода +2 °C
74.43
 
€ 88.93
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Спасатели брошены на поиск пропавших в Хакасии туристов

Главная Происшествия
Абакан
10:39 9 Марта 2021
поиск, туристы, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Республике Хакасия спасатели приступили к поиску трех туристов. Они потерялись в районе поселка Приисковый Орджоникидзевского района.

Сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС ищут трех мужчин. Они проживают в одной из гостиниц Приискового. В ночь на 9 марта стало известно, что они не вернулись с туристического маршрута, на который вышли на снегоходах. На поиски отправлены семь человек и пять единиц техники

«В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России, базирующийся в Абакане, пока погодные условия не дают возможности применить воздушное судно», - отметили также в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

В регионе действует штормовое предупреждение, согласно которому в горных районах возможны порывы ветра до 30 м/с.

В Приисковое, расположенное в отрогах Кузнецкого Алатау, в большом количестве приезжают сноубордисты, лыжники, любители кататься на снегоходах.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Абакана: Задержан директор «Лесов Хакасии»

Задержан директор «Лесов Хакасии»

13 Февраля 2021 г.
Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере
Новости Абакана: Затянувшееся строительство дома в Абакане привело к возбуждению уголовного дела

Затянувшееся строительство дома в Абакане привело к возбуждению уголовного дела

22 Января 2021 г.
Ущерб дольщикам оценен в 225 млн рублей
Новости Абакана: В «Ергаках» туристов эвакуировали на вертолете из-за аномальных морозов

В «Ергаках» туристов эвакуировали на вертолете из-за аномальных морозов

7 Января 2021 г.
Одна женщина все же погибла
Новости Абакана: В депо на угольном разрезе в Хакасии вновь произошел пожар

В депо на угольном разрезе в Хакасии вновь произошел пожар

28 Декабря 2020 г.
На этот раз никто не пострадал
Новости Абакана: После пожара в депо в хакасском Черногорске возбуждено уголовное дело

После пожара в депо в хакасском Черногорске возбуждено уголовное дело

16 Декабря 2020 г.
В результате пожара один человек погиб, еще один госпитализирован
Новости Абакана: Тепловозный бокс горит на угольном разрезе в Хакасии

Тепловозный бокс горит на угольном разрезе в Хакасии

15 Декабря 2020 г.
Площадь возгорания составила 400 кв. метров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Правительство Хакасии соберет предложения по развитию хакасского языка

Правительство Хакасии соберет предложения по развитию хакасского языка

4 Марта 2021 г.
Их можно подавать до 1 апреля
Новости Абакана: Жителей Хакасии беспокоят взрывы на угольных разрезах

Жителей Хакасии беспокоят взрывы на угольных разрезах

5 Марта 2021 г.
Компаниям предстоит выбрать новые технологии взрывных работ
Новости Абакана: Татьяна Курбатова покидает правительство Хакасии

Татьяна Курбатова покидает правительство Хакасии

9 Марта 2021 г.
Она отработала на посту замглавы региона более двух лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru