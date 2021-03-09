Спасатели брошены на поиск пропавших в Хакасии туристов

В Республике Хакасия спасатели приступили к поиску трех туристов. Они потерялись в районе поселка Приисковый Орджоникидзевского района.

Сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС ищут трех мужчин. Они проживают в одной из гостиниц Приискового. В ночь на 9 марта стало известно, что они не вернулись с туристического маршрута, на который вышли на снегоходах. На поиски отправлены семь человек и пять единиц техники

«В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России, базирующийся в Абакане, пока погодные условия не дают возможности применить воздушное судно», - отметили также в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

В регионе действует штормовое предупреждение, согласно которому в горных районах возможны порывы ветра до 30 м/с.

В Приисковое, расположенное в отрогах Кузнецкого Алатау, в большом количестве приезжают сноубордисты, лыжники, любители кататься на снегоходах.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия