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Задержан директор «Лесов Хакасии»

Главная Происшествия
Абакан
12:00 13 Февраля 2021
лес, скр, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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Уголовное дело возбуждено в отношении директора автономного учреждения «Леса Хакасии» Андрея Васильева и иных неустановленных лиц. Оно расследуется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Андрей Васильев был задержан с поличным при получении взятки в размере около 4 млн руб. Как отмечает сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, задержанный показал, что часть полученной суммы предназначалась для последующей передачи другому лицу.

«По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, проверяется причастность иных лиц, осуществляющих в Республике Хакасия полномочия в сфере лесных отношений, к совершению данного преступления», - говорится в сообщении главного следственного управления.

Автономное учреждение «Леса Хакасии» было создано год назад.

«Предметом деятельности автономного учреждения является осуществление мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите, воспроизводству лесов, в целях обеспечения реализации полномочий Российской Федерации, переданных Республике Хакасия в области лесных отношений», - говорится в соответствующем постановлении правительства региона.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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