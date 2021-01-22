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Затянувшееся строительство дома в Абакане привело к возбуждению уголовного дела

Главная Происшествия
Абакан
12:33 22 Января 2021
обманутые дольщики, прокуратура, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Хакасия расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи со строительством дома на пр. Дружбы народов, 41 в Абакане. Его возбудили после проверки исполнения законодательства о долевом строительстве, которую провела прокуратура столицы региона.

«Установлено, что в рамках договоров долевого строительства и паенакопления осуществлялось возведение объекта …, срок окончания строительства которого продлен до ноября 2018 г. Однако, как показали результаты проверки, строительство многоквартирного дома в полном объеме не завершено, условия договоров долевого участия и паенакопления не исполнены, объекты долевого строительства их участникам не переданы», - говорится в сообщении прокуратуры Хакасии.

По данным надзорного ведомства, обманутыми оказались 122 дольщика. Им причинен ущерб в размере свыше 225 млн руб.

По данным местных СМИ, строительство дома начала в 2010 году компания «Доступное жилье», а спустя два года объект передали «Республиканскому фонду жилищного строительства». В единой информационной системе жилищного строительства указано, что в настоящее время застройщиком является ЖСК «Дольщик». Проект предусматривает возведение шести очередей 10-этажного здания. Плановый срок завершения строительства – третий квартал 2022 года.  

Фото: сайт прокуратуры Республики Хакасия

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