В «Ергаках» туристов эвакуировали на вертолете из-за аномальных морозов

На помощь замерзающим туристам в природном парке «Ергаки»направили вертолет из Абакана. Инцидент произошел около перевала «Прогресс». Несмотря на 45-градусные морозы, путешественники из Екатеринбурга отправились в поход, но едва не замерзли. Об этом 7 января рассказали в ГУ МЧС по Хакасии.

Во время похода у 50-летней женщины остановилось сердце. Остальные туристы попросили о помощи спасателей – сотрудники МЧС направили к хребту «Арадан» вертолет Ми-8.

«Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков, в эти дни в данной местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов. Туристы были информированы о предстоящем понижении температуры, но несмотря на это решились на рискованное путешествие», – рассказали в ведомстве.

Туристов доставили до пункта спасателей – сейчас их здоровью ничего не угрожает.