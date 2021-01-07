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В «Ергаках» туристов эвакуировали на вертолете из-за аномальных морозов

Главная Происшествия
Абакан
14:19 7 Января 2021
туристы, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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На помощь замерзающим туристам в природном парке «Ергаки»направили вертолет из Абакана. Инцидент произошел около перевала «Прогресс». Несмотря на 45-градусные морозы, путешественники из Екатеринбурга отправились в поход, но едва не замерзли. Об этом 7 января рассказали в ГУ МЧС по Хакасии.

Во время похода у 50-летней женщины остановилось сердце. Остальные туристы попросили о помощи спасателей – сотрудники МЧС направили к хребту «Арадан» вертолет Ми-8. 

«Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков, в эти дни в данной местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов. Туристы были информированы о предстоящем понижении температуры, но несмотря на это решились на рискованное путешествие», – рассказали в ведомстве. 

Туристов доставили до пункта спасателей – сейчас их здоровью ничего не угрожает. 

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