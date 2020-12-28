В депо на угольном разрезе в Хакасии вновь произошел пожар

Вечером в минувшее воскресенье пожарные ликвидировали пожар на территории локомотивного депо в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Это уже второй пожар в этом депо в декабре.

Возгорание в депо произошло во второй половине дня. Депо расположено на площадке угольного разреза «Черногорский». По данным ТАСС, его арендует ООО «Промтранс».

«Когда пожарные расчеты были на месте вызова, из-под крыши депо шел дым, горел утеплитель на крыше. Эвакуация тепловозов не требовалась. Площадь пожара составляла 200 кв. м», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Республике Хакасия.

Никто не пострадал. Причина пожара еще не установлена. Как писали Sibnovosti.ru, первый пожар в депо произошел в середине декабря. В результате один человек погиб, еще одного госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия