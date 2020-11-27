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Село в хакасской тайге оставили без света на полтора часа

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Абакан
10:44 27 Ноября 2020
село, электроэнергия, отключения
Автор: Sibnovosti.ru
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Хулиганы оставили без света жителей хакасского села Бирикчуль. «Шатдаун» в таежном населенном пункте продолжался полтора часа.

«Причина аварийного отключения – посторонние предметы на воздушной линии электропередачи. На ЛЭП были набросаны металлические предметы и провода. Это привело к выходу из строя электрооборудования», - сообщили о причине отключения в правительстве республики.

По данным властей, произошло аварийное отключение сразу семи трансформаторных подстанций. Без электроэнергии осталась, в частности, местная школа. На место пришлось срочно отправить бригаду электриков.

Как сообщает сайт правительства Республики Хакасия, сумма нанесенного ущерба устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия.

Село Бирикчуль находится в Аскизском районе региона. Там проживает около 2,5 тыс. человек.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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