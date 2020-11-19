На пожаре в Хакасии погибли четыре человека

В результате пожара на частном предприятии в Алтайском районе Хакасии погибли четыре человека. При этом площадь пожара составила всего 5 кв. м.

Пожарные расчеты прибыли на место спустя восемь минут после вызова. Тела четырех человек они обнаружили в бытовом помещении.

«По предварительной версии к пожару привели нарушения при использовании электрооборудования. Причину и обстоятельства гибели устанавливают следственные органы», - сообщили в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

Как писали Sibnovosti.ru, в ночь на 18 ноября сгорел частный дом на ул. Сурикова в красноярском городе Уяре. В пожаре погибли шесть человек, включая пятерых детей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия