Хакасские власти поднимают температуру в Сорске

Вчера на котельную в городе Сорске в Республике Хакасия доставили уголь. Общий объем партии должен составить 120 т.

Срочные меры пришлось предпринимать в связи с тем, что в жилом фонде 13-тысячного Сорска понизилась температура воздуха. По данным специалистов департамента жилищного надзора республиканского министерства строительства, в квартирах она составила 18-20 градусов при норме от 20 градусов. Горячая вода и теплоноситель на вводе в дома показали 37-40 градусов при норме от 60 градусов. Причиной стала нехватка угля в котельной.

«По результатам проверки в отношении ресурсоснабжающей организации будет составлен протокол об административном правонарушении и вынесено предостережение о перерасчете платы за некачественные коммунальные услуги», - говорится в сообщении на сайте правительства Хакасии.

По данным региональных властей, уголь поставлен по договору с ООО «Сибуголь». Запустив в работу второй котел, удалось поднять температуру на выходе до 57 градусов при норме 60 градусов.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в связи с аналогичной проблемой в городе Яровом власти Алтайского края были вынуждены вмешаться в ситуацию и организовать доставку топлива на местную ТЭЦ.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия