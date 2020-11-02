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В хакасском Сорске угля не хватило уже на старте отопительного сезона

Главная Происшествия
Абакан
14:17 2 Ноября 2020
теплоснабжение, котельная, температура
Автор: Sibnovosti.ru
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Городская котельная в хакасском городе Сорске снизила температурные параметры. Это вызвало массовые жалобы со стороны горожан.

По данным правительства Республики Хакасия, снижение температуры произошло в минувшие выходные.

«А что происходит с отоплением и водой внизу? Отопления нет почти, и вода теплая, вместо горячей. Уже несколько дней», - спросил, например, вчера один из посетителей паблика «Подслушано в Сорске» в соцсети «ВКонтакте».

Для выяснения обстоятельств происшедшего на место выехал первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Анатолий Безлепкин. Причиной проблемы называется отсутствие в котельной необходимого количества угля.

«30 октября городская власть доложила о том, что на котельных создан запас угля на восемь дней. На еженедельном видеоселекторном совещании с муниципалитетами по вопросам прохождения осенне-зимнего периода, состоявшемся 29 октября, власти Сорска также подтверждали существование нормативного запаса топлива и не запрашивали помощи у правительства», - отмечается в связи с этим на сайте правительства Хакасии.

По словам руководителя департамента жилищного надзора Марии Карпенко, ведомство примет меры административного воздействия в отношении ресурсоснабжающей организации.

Сорск расположен в 110 км от Абакана. Население города составляет около 13 тыс. человек.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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