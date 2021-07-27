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Хакасия в роли города Ч: в республике снимут фильм о борьбе наркопреступностью

Главная Культура
Абакан
13:40 27 Июля 2021
фильм, съемки, преступник
Автор: Sibnovosti.ru
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Съемочная группа кинокомпании «Ветер перемен» осенью этого года будет снимать в Республике Хакасия художественный фильм о борьбе с наркопреступностью. Он получил название «Чекаго».

Режиссером фильма выступил Николай Рыбников. В числе занятых  в ленте актеров Владимир Стеклов, Эльдар Калимулин, Галина Безрук. В фильме говорится о событиях, происходящих в вымышленном сибирском городе Ч.

«В криминальной драме в масштабе страны раскрываются причины негативного социального  явления, показывается алгоритм вовлечения в потребление наркотиков,  ужасающие последствия употребления, в том числе разрушение личности», - рассказали в правительстве Хакасии.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году в республике сняли фильм по хакасской сказке «Серебряная книга». Лента получила название «Харах оды» («Свет глаз»).

Фото: Валентина Гарбузова/сайт правительства Республики Хакасия

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