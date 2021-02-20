В абаканском театре открыли «Новую» сцену

Камерный зрительный зал открылся в абаканском Русском академическом театре драмы им. Лермонтова. Вчера на «Новой» сцене был показан первый спектакль - «Сирена и Виктория».

«Новая» сцена расположена на втором этаже. Длина сценической площадки составляет 11 м, глубина - девять.

«Планшет сцены изготовлен из карельской древесины, специальным образом высушенной и собранной. Это позволяет избегать деформации при эксплуатации и разрушения при установке стационарных декораций», - отмечается в сообщении на сайте театра.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия