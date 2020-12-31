В Абакане могут появиться сразу два памятника мэру Николаю Булакину

В Абакане специальная комиссия подвела итоги творческого конкурса на создание эскиза памятника погибшему мэру Николаю Булакину. Члены комиссии одобрили сразу две идеи.

Восемь проектов прислали семь авторов из Красноярского края, Иркутской области и Москвы. Как рассказала официальному порталу столицы Республики Хакасия главный архитектор Абакана и председатель конкурсной комиссии Светлана Крылова, были одобрены работа красноярца Арчына Баданова в классическом для изображения государственного деятеля варианте и эскиз москвича Игоря Линевича-Яворского, где Николай Булакин запечатлен на самокате.

«Вариант Арчына Баданова рассматривается для размещения на Театральной площади, вариант на самокате предполагается разместить либо в будущем сквере на улице Пушкина, либо в будущем парке Арбан», - сообщили в мэрии.

Напомним, Николай Булакин возглавлял Абакан с 1995 года. В октябре 2019-го он погиб в автокатастрофе. Конкурс эскизов памятника был объявлен в июле этого года.

Фото: официальный портал Абакана