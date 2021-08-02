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Республике Хакасия выделили средства на дорожные работы

Главная Экономика
Абакан
14:03 2 Августа 2021
строительство, дороги, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское правительство выделит более 53 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорог. Львиная доля этих средств пойдет на строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, но финансовая поддержка достанется и ряду других регионов.

Распределение средств указано в распоряжении кабмина. Согласно документу, Республика Хакасия получит 133 млн руб. Средства придут в качестве «межбюджетных трансфертов, предоставляемых на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов строительство автомобильной дороги».

Речь в правительственном распоряжении идет о проектах в Аскизском районе Хакасии. Это строительство автодороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол и реконструкция трассы Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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