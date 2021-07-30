Бюджет Хакасии придется переписать и пересмотреть

В предстоящий понедельник правительство Республики Хакасия внесет в верховный совет региона новый проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Этот шаг в бюджетном процессе стал необходим после того, как сегодня Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение хакасского парламента о признании недействующим закона о республиканском бюджете.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее верховный суд Хакасии признал недействующим закон республики о бюджете на 2021 год в связи с тем, что его дефицит запланирован в объеме 19%. Бюджетный кодекс устанавливает предел в 15%. После этого региональное министерство финансов подготовило новую редакцию главного финансового документа, в которой расходы были существенно сокращены.

«Однако иск прокуратуры был составлен так, что оспаривались не отдельные положения закона, а нормативный акт целиком. Поэтому решение верховного суда республики однозначно означало отмену республиканского закона о бюджете, несмотря на то, что изменения в него были внесены», - пояснили в хакасском правительстве.

В сообщении правительства указывается, что 2 августа оно будет просить о скорейшем созыве внеочередной сессии верховного совета для рассмотрения нового варианта документа.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия