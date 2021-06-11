Депутаты Хакасии пытаются перевести водный налог в бюджеты регионов

В Республике Хакасия инициируют внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ. Корректировка предполагает передачу в бюджеты регионов поступлений от водного налога.

Верховный совет региона одобрил инициативу. Разработкой документа займутся ее автор - председатель парламентского комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Валерий Старостин, а также комитет по бюджету и налоговой политике верховного совета.

Инициатива предполагает внесение поправок в ст. 50 и 56 Бюджетного кодекса. В частности, первая из этих статей в настоящее время указывает на то, что 100% водного налога идет в федеральный бюджет.

По данным спикера хакасского парламента Владимира Штыгашева, распределение водного налога касается 25 российских регионов.

Как писали Sibnovosti.ru, народный хурал Республики Бурятия рассмотрит законодательную инициативу о снижении пенсионного возраста для дальневосточников. Такой вопрос внесен в повестку дня сессии регионального парламента, назначенной на 30 июня.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия