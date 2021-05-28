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В хакасский бюджет вносят прокурорские правки

Главная Экономика
Абакан
09:57 28 Мая 2021
бюджет, правительство, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство финансов Республики Хакасия подготовило новую редакцию бюджета региона на 2021 год. Изменения были внесены после того, как верховный суд республики принял решение, согласно которому расходы должны быть сокращены для того, чтобы бюджет соответствовал федеральному законодательству.

«Чтобы привести закон о бюджете в соответствие с Бюджетным кодексом предлагается сократить затраты, в том числе на оплату труда для всех категорий получателей бюджетных средств, включая работников республиканских учреждений и органов госвласти, пропорционально», - говорится о проделанной работе на сайте хакасского правительства.

Как уточнили в верховном совете Хакасии, правительство республики внесло предложение уменьшить бюджетные ассигнования по собственным полномочиям на 4,5 млрд руб. за счет сокращения части расходов, в том числе зарплаты. Такая позиция не нашла понимания в республиканском парламенте.

«Не торопитесь вносить изменения и сокращать расходы за счет сокращения заработной платы и социальных выплат. Активнее работайте с министерством финансов, обозначайте острую необходимость дополнительных средств для бюджета республики, доказывайте это», - призвал правительство спикер верховного совета Владимир Штыгашев.

В правительстве же отметили, что в настоящее время и. о. министра финансов Хакасии ведет переговоры в Москве о предоставлении региону дотаций на покрытие бюджетного дефицита. Кроме того, подана апелляция на решение верховного суда.

Как писали Sibnovosti.ru, верховный суд Хакасии признал недействующим закон республики о бюджете на 2021 год в связи с тем, что его дефицит запланирован в объеме 19%. Бюджетный кодекс устанавливает предел в 15%.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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