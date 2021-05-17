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Хакасские власти согласовывают с Роснедрами отмену аукциона на угольное месторождение

Главная Экономика
Абакан
11:52 17 Мая 2021
уголь, аукцион, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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На этой неделе в правительстве Республики Хакасия намерены провести рабочее совещание с представителями регионального управления по недропользованию. Власти региона добиваются отмены аукциона на право строительства угольного разреза в Аскизском районе.

По данным сайта правительства республики, Роснедра разделяют позицию регионального руководства. При этом в правительстве ссылаются на итоги состоявшихся на прошлой неделе переговоров заместителя главы Хакасии Юрия Курлаева с заместителем руководителя Роснедр Сергеем Аксеновым.

«В результате появления разрезов в Аскизском районе могут пострадать сельхозтоваропроизводители, археологические памятники, увеличится антропогенная нагрузка на экосистему. Также может обостриться социальная напряженность, связанная с работой действующих разрезов», - рассказали о существующих опасениях в правительстве Хакасии.

Подведение итогов аукциона на право разработки Аскизского каменноугольного месторождения назначено на 29 июня 2021 года. Его площадь составляет 24,8 кв. км. Стартовый платеж установлен в размере 161,5 млн руб. Добыча угля является одной из основных отраслей экономики Хакасии.  

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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