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В Абакане построят ледовую арену по концессионному соглашению

Главная Экономика
Абакан
14:23 12 Мая 2021
арена, конкурс, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Абакане стартовал прием заявок на право строительства ледовой арены в жилом районе Арбан. Соответствующий контракт муниципальные власти заключат в форме концессионного соглашения.

В описании объекта речь идет о двухэтажном здании с площадью застройки не менее 6,7 тыс. кв. м. Размер планируемой ледовой арены – 60 на 30 v. Кроме того, оговаривается наличие в здании целого ряда помещений для тренировок, питания, обслуживания. Трибуны будет вмещать не менее 1,1 тыс. зрителей.

К потенциальным участникам конкурса выставлен целый ряд условий. В числе прочего они должны располагать около 1 млрд руб. (собственные средства или заемные для обеспечения минимального объема инвестиций), а также ввести в эксплуатацию за последние пять лет не менее трех крупных спортивных объектов.

Заявки будут приниматься до середины дня 24 июня 2021 года. Победителю предстоит построить ледовую арену не более чем за два года. Срок концессионного соглашения определен в 10 лет.

Фото: pixabay.com

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