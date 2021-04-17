Хакасия проведет международный туристский форум

На первом международном туристском форуме «Сибирь. ПРИтяжение» планируется подписать инвестиционные соглашения на сумму свыше 4 млрд руб. Форум пройдет на следующей неделе в Республике Хакасия.

«Сибирь. ПРИтяжение» стартует 22 апреля. Его мероприятия запланированы на два дня. По данным сайт правительства региона, в форуме примут участие более 120 специалистов туристической сферы. В их числе представители руководства российской компании Anex tour и немецкой Russia travels.

Как уточнили в правительстве Хакасии, первые участники приедут в республику уже 19 апреля. В течение трех дней они намерены познакомиться с регионом.

Фото: туристический портал Республики Хакасия