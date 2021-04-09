Абаканский аэропорт передали под управление красноярского

Красноярское ООО «Аэропорт Емельяново» получило в управление аэропорт Абакана. Соответствующий договор заключен на три года.

«Правительство Хакасии и специалисты в области авиации сделали выбор в пользу опыта и профессионализма компании, находящейся под управлением АО «ЭРА Групп»», - говорится в сообщении правительства республики.

Власти Хакасии рассчитывают на то, что это позволит вывести АО «Аэропорт Абакан» из кризиса. В последние годы предприятие несет убытки. Задачами управляющей компании названы техническое перевооружение аэропорта, увеличение доступности перелетов и расширение сети маршрутов.

В правительстве республики отметили, что договор может быть, как расторгнут в любой момент, так и продлен.

Как писали Sibnovosti.ru, пассажиропоток абаканского аэропорта из-за пандемии сократился в прошлом году почти на 40% к уровню 2019-го. Убыток предприятия превысил 53 млн руб.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия