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Абаканский аэропорт передали под управление красноярского

Главная Экономика
Абакан
11:49 9 Апреля 2021
аэропорт, управление, договор
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярское ООО «Аэропорт Емельяново» получило в управление аэропорт Абакана. Соответствующий договор заключен на три года.

«Правительство Хакасии и специалисты в области авиации сделали выбор в пользу опыта и профессионализма компании, находящейся под управлением АО «ЭРА Групп»», - говорится в сообщении правительства республики.

Власти Хакасии рассчитывают на то, что это позволит вывести АО «Аэропорт Абакан» из кризиса. В последние годы предприятие несет убытки. Задачами управляющей компании названы техническое перевооружение аэропорта, увеличение доступности перелетов и расширение сети маршрутов.

В правительстве республики отметили, что договор может быть, как расторгнут в любой момент, так и продлен.

Как писали Sibnovosti.ru, пассажиропоток абаканского аэропорта из-за пандемии сократился в прошлом году почти на 40% к уровню 2019-го. Убыток предприятия превысил 53 млн руб.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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