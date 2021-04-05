Железнодорожные войска начинают строительство новой ветки БАМа

Железнодорожные войска приступают к строительству новой ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом объявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Генерал армии прибыл в Абакан, где проверил вопросы материально-технического обеспечения 5-ой отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады.

«Железнодорожные войска в этом году приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Выходят все десять бригад на строительство участка, который на сегодняшний день определен железнодорожным войскам от Улака до Февральска - 340 км. Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок», процитировал Дмитрия Булгакова сайт минобороны РФ.

Железнодорожная станция Улак находится в Зейском районе Амурской области, Февральск - в Селемджинском районе того же региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что пропускная способность БАМа и Транссибирской магистрали за шесть лет должна вырасти в полтора раза – до 180 млн т. По итогам технико-технологического ценового аудита проекта размер инвестиционных затрат составляет 554,1 млрд руб.

В конце 2019 года было объявлено о том, что минобороны РФ совместно с администрацией российского президента планирует создать пять железнодорожных бригад вне состава Вооруженных сил РФ для строительства БАМа.

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