Красноярская «ЭРА Групп» планирует развивать абаканский аэропорт

АО «ЭРА Групп», являющееся владельцем международного аэропорта Красноярска, намерено взять в управление аэропорт Абакана. Соответствующее предложение группа направила правительству Республики Хакасия.

В предложении речь идет о возможности заключения соответствующего договора между АО «Аэропорт Абакан» и ООО «Аэропорт Емельяново».

«Компания выступит в качестве привлеченного менеджера. Речи о приватизации аэропорта не идет. Развитие воздушных ворот Хакасии – главная цель. Для ее достижения ООО «Аэропорт Емельяново» под управлением АО «ЭРА Групп» будет привлекать как свои средства, так и рационально использовать имеющиеся у предприятия ресурсы», - пояснили его суть в правительстве Хакасии.

По данным республиканских властей, решение по этому предложению совет директоров АО «Аэропорт Абакан» планирует принять в начале следующей недели.

Пассажиропоток абаканского аэропорта из-за пандемии сократился в прошлом году почти на 40% к уровню 2019-го. Убыток предприятия превысил 53 млн руб. Согласно сообщению об аффилированных лицах на 31 марта 2021 года, министерству имущественных и земельных отношений Республики Хакасия принадлежит 100% обыкновенных акций абаканского аэропорта.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия