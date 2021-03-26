Котельную в хакасском райцентре забирает муниципалитет

Котельная в хакасском селе Белый Яр переходит в муниципальную собственность. Соответствующее соглашение должно быть подписано сегодня.

О передаче котельной стало известно в ходе совещания, которое провел глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. В нем приняли участие главы городов и районов региона.

«По информации профильного ведомства, сегодня должно быть подписано соглашение о передаче проблемной котельной «Прогресс» в собственность муниципалитета, после чего региональный минстрой заключит с ними соглашение по доведению лимитов в размере более 6 млн руб. на ремонт», - сообщили в правительстве Хакасии.

Белый Яр является административным центром Алтайского района. Там проживает более 10 тыс. человек. Как писали Sibnovosti.ru, ранее энергетики неоднократно отключали котельную за долги. В 2019 году власти Хакасии объявили о том, что селе передадут полномочия в сфере ЖКХ районным администрациям.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия