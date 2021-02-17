Хакасия оказалась сибирским лидером по росту инфляции в январе

Инфляция в январе в Сибирском федеральном округе составила 5,1% в годовом исчислении. Это на 0,3% больше, чем в последнем месяце прошлого года, сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Наибольшая январская инфляция отмечена в Республике Хакасия. В этом регионе она составила 6,6%. В еще шести сибирских субъектах федерации этот показатель варьируется в пределах от 5,1% до 5,5%. Самый низкий уровень инфляции зарегистрирован в Томской области и Республике Алтай (4,2%), а также в Новосибирской области (4,5%).

В числе причин роста авторы исследования указали увеличение издержек сельхозпроизводителей, повышение акцизов на топливо и повышение взносов на капремонт многоквартирных домов.

Продовольственная инфляция оказалась выше общего уровня. Она составила 6,3%.

«Самым «ускорившимся» продуктом января стал майонез. На его цену в магазинах повлияли два основных его компонента: яйца и подсолнечное масло. Подсолнечное масло значительно росло в цене с октября прошлого года из-за низкого урожая подсолнечника и привлекательности экспорта масла», - сообщили о ценовой ситуации в Новосибирской области в Сибирском ГУ Банка России.

Фото: Банк России