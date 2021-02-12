Власти Абакана обвинили «мусорного» регоператора в сокращении объема работ

В Сибири возник очередной конфликт в ходе реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На этот раз, в Абакане.

Вчера жители ряда абаканских районов просигнализировали о том, что региональный оператор в сфере обращения с ТКО – ООО «Аэросити 2000» - вывозит контейнеры с площадок накопления мусора. В мэрии информацию проверили и подтвердили. В прокуратуре столицы Республики Хакасия было проведено совещание по этой проблеме.

«Региональный оператор по обращению с отходами «Аэросити 2000», который является монополистом при оказании коммунальной услуги, не согласился с установленными тарифами и нормативами. При этом он не воспользовался цивилизационными методами решения проблемы, а пошел путем шантажа. «Аэросити 2000» заявил, что будет вывозить только тот объем ТКО, который он посчитал и с которым он согласен», - сказал по итогам совещания мэр Абакана Алексей Лемин.

По данным муниципалитета, было вывезено более 50 контейнеров. При этом мусор из них вываливался на площадки. Сегодня официальный портал Абакана сообщил о том, часть контейнеров оператор вернул не место.

«Аэросити-2000» официально заявляет, что продолжает оказывать услугу «по обращению с ТКО» в полном объеме. Мусоровозы двигаются по установленным графикам, отходы продолжают вывозиться. Речи о прекращения оказания коммунальной услуги не идет. Мы исполняем все обязательства перед потребителями в части вывоза оплаченных ими объемов ТКО», - прокомментировал ситуацию директор хакасского филиала «Аэросити-2000» Алексей Егоров.

По данным компании, в предстоящий понедельник запланирована встреча руководства «Аэросити-2000» с представителями мэрии Абакана.

Фото: официальный портал Абакана