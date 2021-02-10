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Хакасия хочет помочь муниципалитетам с заблокированными счетами

Главная Экономика
Абакан
16:10 10 Февраля 2021
парламент, инициатива, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Верховный совет Республики Хакасия может выступить с инициативой, расширяющей возможности муниципалитетов в случаях, когда их счета заблокированы. Для этого необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс РФ и один из федеральных законов, регулирующих правовое положение государственных и муниципальных учреждений.

Предложение верховному совету выступить с законодательной инициативой сформулировал горсовет Саяногорска.

«Поправками в проект федерального закона предлагается дополнить перечень операций, доступных казенным и бюджетным учреждениям при заблокированном счете, операциями по оплате пособия работникам за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя, оплате услуг связи, услуг предоставления электроэнергии и договоров по приобретению (изготовлению) продуктов питания», - говорится о сути документа на сайте республиканского парламента.

Проблемы, возникающие при блокировке муниципальных счетов из-за долгов, характерны для многих регионов. Например, в хакасском Саяногорске, как писали Sibnovosti.ru, она была острой осенью 2018 года. Тогда город задолжал в общей сложности более 191 млн руб.

Верховный совет рассмотрит законодательную инициативу на своей сессии 26 февраля.

Фото: сайт верховного совета Республики Хакасия

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