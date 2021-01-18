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В столице Хакасии приняли программу развития коммунальной инфраструктуры

Главная Экономика
Абакан
10:40 18 Января 2021
теплоснабжение, коммунальные, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Абакане утвердили программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города. Она рассчитана до 2035 года.

Программа утверждена постановлением мэрии. Документ опубликован на официальном портале столицы Республики Хакасия. Его разработчиком выступило московское ООО ЦТЭС.

«В программе сейчас определены основные инвестиционные проекты, их примерные объемы и стоимость. Спрогнозирован эффект от реализации этих инвестиционных проектов. Предложено внедрение современных технологий в процессы производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов. Прописано снижение экологической нагрузки на город», - прокомментировал принятие программы первый вице-мэр Владимир Жуковский.

Согласно документу, объем инвестиций для реализации всех мероприятий программы составит 11,85 млрд руб. Из этой суммы на бюджет Абакана приходится 139 млн руб., на средства населения – 14,6 млн руб.

В программе указаны целевые показатели, которые предполагается достичь к 2035 году. В частности, долю потерь тепловой энергии предстоит сократить до 17,23%.

Фото: официальный портал Абакана

 

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