Хакасский завод будет производить мраморную говядину

Созданное в Республике Хакасия ООО «Агрохолдинг «Ермак» займется производством мраморной говядины. Ранее предприятия холдинга специализировались на баранине.

О новом направлении работы холдинга сообщили в правительстве Республики Хакасия. По его данным, поголовье племенных животных было закуплено в начале 2020 года. В начале 2021-го года на вошедшем в холдинг заводе «Хакасская баранина» будет установлена линия по переработке мяса крупного рогатого скота.

В правительстве Хакасии уточнили, что в состав «Агрохолдинга «Ермак» входят также ООО «Нива», ООО «Сибирская ферма» и ООО СГЦ «Хакасский». По данным издания «Коммерсантъ-Сибирь», по 50% уставного капитала агрохолдинга принадлежат АО «Управляющая компания «Хакасская баранина» и основателю проекта «Сибирская ферма» Виктору Ермакову.

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