30 ноября
Абакан
погода -11 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Хакасский завод будет производить мраморную говядину

Главная Экономика
Абакан
15:34 30 Ноября 2020
производство, завод, линия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Созданное в Республике Хакасия ООО «Агрохолдинг «Ермак» займется производством мраморной говядины. Ранее предприятия холдинга специализировались на баранине.

О новом направлении работы холдинга сообщили в правительстве Республики Хакасия. По его данным, поголовье племенных животных было закуплено в начале 2020 года. В начале 2021-го года на вошедшем в холдинг заводе «Хакасская баранина» будет установлена линия по переработке мяса крупного рогатого скота.

В правительстве Хакасии уточнили, что в состав «Агрохолдинга «Ермак» входят также ООО «Нива», ООО «Сибирская ферма» и ООО СГЦ «Хакасский». По данным издания «Коммерсантъ-Сибирь», по 50% уставного капитала агрохолдинга принадлежат АО «Управляющая компания «Хакасская баранина» и основателю проекта «Сибирская ферма» Виктору Ермакову.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Абакана: Туристский кластер в Хакасии создадут к 2025 году

Туристский кластер в Хакасии создадут к 2025 году

23 Октября 2020 г.
Инвестиции в проект составят 509 млн рублей
Новости Абакана: Абакан меняет уличное освещение

Абакан меняет уличное освещение

7 Сентября 2020 г.
Вместо натриевых ламп будут использоваться светодиодные
Новости Абакана: В хакасском озере понизили уровень воды

В хакасском озере понизили уровень воды

4 Сентября 2020 г.
Это предотвратит выход воды на автотрассу
Новости Абакана: В Абакане теперь можно заправить электрокар

В Абакане теперь можно заправить электрокар

20 Августа 2020 г.
В городе открылась первая электрозаправка
Новости Абакана: Туристов из Москвы в Хакасию доставит S7

Туристов из Москвы в Хакасию доставит S7

18 Августа 2020 г.
Туроператор Anex Tour отменил чартерную программу
Новости Абакана: Хакасия открывает рестораны

Хакасия открывает рестораны

13 Августа 2020 г.
Ограничение снимается с 14 августа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Министр культуры Хакасии покинул свой пост

Министр культуры Хакасии покинул свой пост

27 Ноября 2020 г.
Леонид Еремин проработал министром почти два года
Новости Абакана: Село в хакасской тайге оставили без света на полтора часа

Село в хакасской тайге оставили без света на полтора часа

27 Ноября 2020 г.
Хулиганы набросали на ЛЭП металлические предметы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru