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Туристский кластер в Хакасии создадут к 2025 году

Главная Экономика
Абакан
09:42 23 Октября 2020
парк, туризм, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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Инвестиции в создание туристско-рекреационного кластера «Горная Хакасия» превысят 0,5 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«Сроки создания - 2025 год. Объем инвестиций - 509 млн руб.», - сказал он.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого год проект вошел в число победителей всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Его провело Агентство стратегического развития, а заявку от региона подавал государственный природный заповедник «Хакасский»

Базовой для «Горной Хакасии» станет особо охраняемая природная территория «Позарым». По данным информагентства, инфраструктурные объекты разместят за ее пределами, а в самом «Позарыме» проложат экологические тропы. В рамках кластера предполагается сформировать природный парк «Маранкульский».

В сентябре в Республике Хакасия был разработан новый экомаршрут для туристов. Эту работу выполнила команда «Горной Хакасии». Маршрут проходит по Таштыпскому району региона. Его общая протяженность составляет 57 км. Трек включает пять туристических объектов.

Фото: сайт туристского информационного центра Хакасии

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