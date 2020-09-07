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Абакан меняет уличное освещение

Главная Экономика
Абакан
16:09 7 Сентября 2020
свет, контракт, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице Республики Хакасия начали менять уличные светильники. Работы выполняет МБУ «Абаканская служба благоустройства».

По данным мэрии Абакана, энергосервисный контракт муниципальные власти подписали с ПАО «Ростелеком». Его цель - энергосбережение и повышение эффективности использования электроэнергии. Натриевые лампы мощностью 250 Вт меняются на светодиодные в 60 Вт при сохранении светового потока.

«Первые объекты – Парк культуры и отдыха и парк «Комсомольский». В Парке культуры и отдыха заменяются 102 светильника, в парке «Комсомольский» – 112 светильников. Мы планируем завершить замену 214 светильников до начала октября. Нам необходимо успеть выполнить все работы до монтажа новогодней иллюминации», - рассказала официальному порталу Абакана и. о. директора «Абаканской службы благоустройства» Елена Шадрина.

Всего до 31 марта 2021 года силами подрядчиков планируется заменить более 1 тыс. уличных светильников. После реализации этого пилотного проекта власти Абакана оценят перспектив развития уличного освещения на ближайшее десятилетие.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году в Улан-Удэ потратят на уличное освещение 90 млн руб. Власти Омска, в свою очередь, в прошлом году решили протестировать на улицах города диодные консольные светильники ДКУ 5 «Уральского оптико-механического завода».

Фото: официальный портал Абакана

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