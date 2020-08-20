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В Абакане теперь можно заправить электрокар

Главная Экономика
Абакан
18:06 20 Августа 2020
автомобиль, открытие, электроэнергия
Автор: Sibnovosti.ru
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Первая зарядная станция для электромобилей начала работу в Абакане. Пока она функционирует в тестовом режиме.

Электрозаправка открылась на АЗС, расположенной на ул. Кати Перекрещенко. В период тестовой работы до 7 сентября электрокар можно заправить бесплатно. Процесс заправки занимает 20-30 минут.

По данным официального портала Абакана, в столице Республики Хакасия насчитывается уже более ста электрокаров и гибридов. Вторая аналогичная станция откроется на пересечении ул. Ломоносова и Пирятинской.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года первая зарядная станция для электромобилей начала работу в Новокузнецке. Согласно сообщению пресс-службы «Авито», в Новосибирской области во втором квартале 2020 года количество запросов контактов продавцов электромобилей с пробегом увеличилось на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Фото: официальный портал Абакана

 

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