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В Хакасии появится футбольное поле с искусственным газоном

Главная Спорт
Абакан
17:38 22 Августа 2019
стадион, футбол, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство искусственного футбольного поля начнется в столице Хакасии в сентябре этого года. Оно появится рядом со спортивным комплексом «Абакан», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Помимо собственно футбольного поля размером 110х70 м здесь будут оборудованы в общей сложности 10 беговых дорожек. В создаваемый спортивный комплекс войдут трибуны, системы освещения и видеонаблюдения. По данным сайта правительства Хакасии, часть спортивно-технологического оборудования для футбольного поля уже поставлена.

Стоимость проекта составляет 75 млн руб. Из этой суммы 35 млн руб. выделяет муниципалитет, 40 млн руб. – федеральный бюджет по проекту «Спорт – норма жизни».

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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