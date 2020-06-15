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Замглавы Республики Хакасия перешла на «удаленку»

Главная Общество
Абакан
14:28 15 Июня 2020
глава, вирус, работа
Автор: Sibnovosti.ru
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Заместителю главы Хакасии Татьяне Курбатовой в ближайшее время придется работать в режиме самоизоляции. Причиной стало заболевание ее родственника коронавирусной инфекцией.

«Как только об этом стало известно, заместитель главы республики ушла на самоизоляцию и сдала анализ на наличие новой коронавирусной инфекции, который показал отрицательный результат. Симптомы заболевания также отсутствуют», - уточнил сайт правительства региона.

Замглавы Татьяна Курбатова курирует социальный блок. Она продолжает работу удаленно.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте глава региона Валентин Коновалов сам уже работал в режиме самоизоляции несколько дней. Это произошло после того, как выяснилось, что он летел из Москвы одним рейсом с больным. А в середине апреля на самоизоляцию отправились четыре министра республиканского правительства.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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