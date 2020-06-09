Здание детдома в Хакасии отдали под медицинский пункт

В Республике Хакасия нашли применение зданию закрытого детского дома в городе Абазе. В нем обустроят медицинский пункт.

С предложением передать трехэтажное здание из госсобственности в муниципальную мэрия Абазы обратилось к правительству региона. По данным сайта правительства, этот вопрос был решен.

«В здание бывшего детдома будет перенесен медицинский пункт, который сейчас находится в микрорайоне Заречном и не соответствует техническим нормам. В новом здании … откроется кабинет неотложной помощи, физиокабинет, прививочный кабинет, кабинет для приема терапевета и педиатра», - сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Абазинский детский дом был закрыт в декабре 2019 года. К тому времени в здании проживало всего пять ребят. По данным республиканских властей, за последние 11 лет почти 3 тыс. детей из детдомов Хакасии обрели родителей.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле этого года в поселке Усть-Ордынский Иркутской области под гимназию-интернат отвели здание детдома, которое осталось невостребованным.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия