В Абакане постепенно восстановят дежурные группы в детсадах

В детских садах столицы Республики Хакасия возобновляют работу дежурные группы. Они будут открываться с 5 июня.

По данным официального портала Абакана, это решение коснется не всех дошкольных детских учреждений. Останутся полностью закрытыми детсады «Добрыня» и «Дашенька», где были отмечены случаи заболевания сотрудников COVID-19.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее дежурные группы были закрыты до 18 мая. Затем этот срок продлили.

По данным городских властей, ребенка примут в дежурную группу при наличии сведений об отсутствии контакта с инфекционным больным. Соответствующие справки будут выдавать дежурные врачи-педиатры в детских поликлиниках по территориальному принципу. Причем, родители будут предварительно проинформированы участковыми медицинскими сестрами о дате и времени посещения такого врача.

К настоящему времени в Хакасии зарегистрировано 1 052 случаев заражения COVID-19.

Фото: официальный портал Абакана