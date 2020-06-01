Минусинские лагеря примут детей Хакасии не раньше июля

Загородные оздоровительные лагеря «Меридиан» и «Звездный» не смогут принять детей из Республики Хакасия раньше июля 2020 года. Об этом предупредили власти Абакана.

При этом официальный портал Абакана ссылается на рекомендации, данные Роспотребнадзором относительно отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID–19. Правительства Республики Хакасии и Красноярского края отложили принятие решений о сроках начала работы лагерей до конца июня. Поэтому раньше июля муниципальные загородные лагеря «Меридиан» и «Звездный» не откроются.

Эти лагеря являются традиционными местами отдыха для детей Абакана. Они расположены на территории Минусинского района Красноярского края.

«Родители, приобретавшие путевки в муниципальные лагеря «Меридиан» и «Звездный» на июньские смены, могут написать заявления в МБУДО «СОБ «Меридиан» о переносе отдыха детей на июльские, августовские смены или заявления об отказе от путевки в лагерь и возврате финансовых средств» - говорится в сообщении на официальном портале Абакана.

Фото: официальный портал Абакана