Благоустроенную территорию в Абакане украсят скульптурой кота-рыбака

В Абакане началось благоустройство территории у культурно-досугового центра «Заречье» в жилом районе Нижняя Согра. Эта территория стала победителем голосования по выборам объектов для благоустройства в столице Хакасии, которое состоялось в 2019 году.

По данным властей Абакана, строители выполнят асфальтобетонное покрытие дорожек, оформят будущие спортивные и детские игровые площадки с песчаным основанием. Будут проложены резервные трубы под освещение.

На этой территории будет установлена скульптура, изображающая кота-рыбака. Она должна символизировать связанные с водой названия местных улиц: Речная, Рыбацкая, Флотская, Портовая.

«Усатый, полосатый, довольно упитанный кот-рыбак с закинутой в речку удочкой и в мечтательной позе ожидания клева. Речку имитирует декоративное мощение галькой и природным камнем», - описывает арт-объект официальный портал Абакана.

Генподрядчиком в реализации проекта является ООО «Минусинскводстрой».

Фото: официальный портал Абакана