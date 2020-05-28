Для шорцев Хакасии строят этнический центр

В Республике Хакасия появится визит-центр этнического центра шорской культуры. Его предполагается открыть в августе этого года в деревне Тлачек Таштыпского района.

Ранее Хакасия вошла в число 28 субъектов федерации, которым были выделены межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов. Финансирование строительства ведется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

«В новом двухэтажном здании будет открыт музей шорской культуры, мастерская для развития национальных ремесел, конференц-зал, комнаты для проживания гостей», - рассказали о визит-центре в пресс-службе правительства республики.

Этнический центр располагается на территории, где проживают шорцы. Всего их в Хакасии около 1,1 тыс. Большая же часть этого тюркоязычного народа проживает на юге Кемеровской области. Как писали Sibnovosti.ru, в январе этого года в экспозиции экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау» в Кузбассе появился новый экспонат - изба шорского охотника.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия