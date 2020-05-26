В Хакасии открываются непродовольственные магазины

Режим самоизоляции в Республике Хакасия продлен до 14 июня. Но в перечень ограничений внесены изменения, облегчающие этот режим.

В регионе с сегодняшнего дня разрешена торговля непродовольственными товарами. При этом площадь магазина не должна превышать 400 кв. м. Торговая точка должна иметь отдельный вход с улицы, одновременно в торговом зале не должно находиться больше одного человека на 4 кв. м.

«Ограничение по розничной продаже алкогольной продукции, действовавшее ранее, отменяется», - отмечается в сообщении правительства республики.

Ранее в период самоизоляции торговля спиртными напитками в регионе была разрешена с 10:00 до 15:00.

В Хакасии также снимается запрет на занятия физкультурой и спортом на улице. Но при совместных тренировках должно быть не больше двух человек, расстояние между которыми не должно быть меньше 5 м.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия