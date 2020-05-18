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В России 27 регионов готовы к постепенному смягчению режимов ограничений - Мишустин

Главная Общество
Абакан
17:09 18 Мая 2020
регионы, премьер-министр, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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В России 27 регионов готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустинв ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными», - сказал глава правительства.

Число зараженных коронавирусом в России выросло за сутки на 8926 человек, сообщает оперативный штаб.

Всего в России зарегистрировано 290678 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны.

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