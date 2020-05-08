В Абакане выбирают название для сада в парке культуры и отдыха

Жители Абакана выбирают название для сада, который создается на ул. Катанова. Онлайн-голосование началось на официальном портале города.

Всего в ходе предварительного отбора было предложено около 30 вариантов наименования.

«Трудно было сделать выбор из поступивших предложений, но наиболее точно отразили суть проекта три наименования: «Сад Славы», «Сад Победителей», «Георгиевский сад», - подвели итоги этого этапа в мэрии столицы Республики Хакасия.

Сад появится на территории парка культуры и отдыха. К настоящему времени уже высажено около 200 берез. План на весну этого года - еще 600 деревьев и кустарников.

В ходе голосования подано уже около 140 голосов. Большинство из них – за вариант «Георгиевский сад». Голосование продлится до 15 мая.

Фото: официальный портал Абакана