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В абаканских детсадах закрыли дежурные группы

Главная Общество
Абакан
18:47 29 Апреля 2020
хакасия, детсад, закрытие, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Абакана решили закрыть в муниципальных детсадах дежурные группы. Они перестанут работать с 30 апреля до 12 мая.

Причиной такого решения стали случаи заболевания родителей воспитанников двух детсадов. Учреждения были закрыты на карантин.

«В связи с тем, что подобные случаи могут повториться, а также учитывая рекомендации управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия, принято решение с 30 апреля по 12 мая прекратить прием детей в дежурные группы муниципальных детских садов города Абакана», - говорится на официальном сайте столицы Хакасии.

К настоящему времени в регионе число инфицированных достигло 228 человек.

Фото: официальный сайт Абакана

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