В абаканских детсадах закрыли дежурные группы

Власти Абакана решили закрыть в муниципальных детсадах дежурные группы. Они перестанут работать с 30 апреля до 12 мая.

Причиной такого решения стали случаи заболевания родителей воспитанников двух детсадов. Учреждения были закрыты на карантин.

«В связи с тем, что подобные случаи могут повториться, а также учитывая рекомендации управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия, принято решение с 30 апреля по 12 мая прекратить прием детей в дежурные группы муниципальных детских садов города Абакана», - говорится на официальном сайте столицы Хакасии.

К настоящему времени в регионе число инфицированных достигло 228 человек.

Фото: официальный сайт Абакана